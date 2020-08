India: Congresso, Sonia Gandhi resta presidente ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata in Italia 73 anni fa come Sonia Maino e naturalizzata indiana, vedova del primo ministro Rajiv Gandhi, assassinato da un commando delle Tigri Tamil nel 1991, Sonia Gandhi è stata presidente del Congresso per 19 anni, dal 1998 al 2017 (quando è subentrato il figlio Rahul), un record; soltanto una volta è stata sfidata, nel 2000 da Jitendra Prasada. Eppure, esitò a lungo dopo la morte del marito ad assumere un ruolo politico, diventando un membro primario del Congresso solo sei anni più tardi, nell’assemblea plenaria di Calcutta del 1997. (segue) (Inn)