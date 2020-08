India: Congresso, Sonia Gandhi resta presidente ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi mesi dopo venne eletta alla presidenza, ma un anno più tardi, nel 1999, si dimise in seguito all’opposizione di alcuni dirigenti, Sharad Pawar, Purno Agitok Sangma e Tariq Anwar, dovuta soprattutto alle sue origini straniere. Nella lettera di dimissioni scrisse: “Benché sia nata in una terra straniera, ho scelto l’India come mio paese e rimarrò indiana fino al mio ultimo respiro. L’India è la mia madrepatria, mi è più cara della mia stessa vita”. Seguirono scioperi della fame e proteste da parte dei lavoratori del partito; le dimissioni furono revocate e i tre dirigenti ostili furono espulsi. (segue) (Inn)