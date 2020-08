India: Congresso, Sonia Gandhi resta presidente ad interim (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Gandhi assunse la guida del partito in una situazione difficile e impiegò sei anni a rilanciarlo, portandolo alla vittoria nel 2004 e poi nel 2009. È riuscita a instaurare buone relazioni con altre forze politiche, diventando il “collante” dell’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso, al potere dal 2004 al 2014. Tuttavia, dopo la prima vittoria dell’Alleanza, colse tutti di sorpresa, sostenitori e oppositori, rifiutando il ruolo di primo ministro: “Il potere di per sé non mi ha mai attratto e quel posto non è mai stato il mio obiettivo”, dichiarò. (segue) (Inn)