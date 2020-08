Ungheria: ministro Giustizia, il governo ha tolleranza zero verso l'antisemitismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, è intervenuto sulla questione dicendo che la comunità ebraica in Ungheria è al sicuro. Reagendo alle accuse di Roth, il capo della diplomazia di Budapest ha dichiarato che "i nostri compatrioti ebrei non hanno motivo di spaventarsi. I loro festival culturali non richiedono la presenza di soldati armati fino ai denti, le loro sinagoghe e cimiteri sono stati ricostruiti con fondi pubblici e siamo stati fieri padroni di casa delle Maccabiadi europee l'anno scorso", ha scritto Szijjarto su Facebook. Il ministro ricorda che Roth non è nuovo ad attacchi all'Ungheria e alla Polonia e che i due hanno partecipato "ad accesi dibattiti" tra il 2012 e il 2014, quando erano entrambi sottosegretari agli Esteri. L'accusa di antisemitismo "non può restare senza una reazione" e per questo motivo Szijjarto ha convocato l'ambasciatore tedesco. "Roth "deve smetterla di compiere attacchi degradanti ai danni dell'Ungheria" e dovrebbe "dare un'occhiata al proprio cortile". (Vap)