Mediterraneo: le manovre militari congiunte di Emirati e Grecia sono un messaggio per la Turchia

- Il Mediterraneo orientale è sempre più il centro di uno scontro allargato che vede da un lato la Turchia, il Qatar e il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli, e dall’altro il blocco formato da Grecia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Cipro e Israele. Dopo le esercitazioni congiunte con la Francia avvenute lo scorso 13 agosto, la Grecia ha organizzato nuove manovre militari con gli Emirati Arabi Uniti, uno dei più influenti alleati nel mondo arabo e reduce da uno storico accordo per la normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele. Ieri quattro caccia F-16 dell’aeronautica emiratina sono atterrati sull'isola greca di Creta per prendere parte ad un addestramento congiunto con l’aviazione greca nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riferito dalla stampa greca, i caccia sono stati schierati nella base aerea di Souda a Creta insieme a personale di supporto a terra, ingegneri e tecnici. Le manovre congiunte si terranno probabilmente dal 25 al 27 agosto a sud est di Creta, nell'area di Rodi e Castelrosso, in base ad un Navtext (avviso ai naviganti) emesso oggi da Atene. L’area è la medesima in cui la Turchia sta conducendo esplorazioni per la ricerca di idrocarburi. Ankara ha infatti emesso a sua volta un Navtex che scadrà giovedì 27 agosto e che prolunga quello precedente che sarebbe scaduto questa notte. (segue) (Res)