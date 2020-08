Mediterraneo: le manovre militari congiunte di Emirati e Grecia sono un messaggio per la Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni congiunte tra Grecia ed Emirati giungono dopo un colloquio avvenuto nei giorni scorsi tra il capo di Stato maggiore della Difesa ellenica, Konstantinos Floros, con l’omologo emiratino Hamad Mohammed Thani al Rumaithi, che ha fatto seguito ad una conversazione tra il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, e l’omologo di Abu Dhabi Abdullah bin Zayed al Nahyan. Come nel caso delle manovre militari congiunte condotte con la Francia, anche quelle che coinvolgono l’aeronautica emiratina riguarderanno le acque del Mediterraneo orientale che rientrano nella Zona economica esclusiva ellenica, ma rivendicate da Ankara come propria piattaforma continentale. La zona a est di Creta è infatti considerata di competenza turca nell’accordo di demarcazione dei confini marittimi siglato a Istanbul nel novembre 2019. Sia gli Emirati Arabi Uniti che la Grecia sono acerrimi rivali della Turchia che nel mondo musulmano sunnita si sta ponendo sempre di più come una potenza alternativa alle monarchie del Golfo e all’Egitto. A partire dai primi di agosto Ankara ha riavviato le sue attività di prospezione sismica nel Mediterraneo orientale inviando la nave da ricerca Oruc Reis nella zona dell’isola greca di Castelrosso dopo la firma dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi siglato a inizio agosto tra Grecia ed Egitto che di fatto si contrappone al memorandum Turchia-Libia firmato lo scorso anno che delimitava i confini marittimi dei due Paesi senza tenere conto delle acque territoriali greche ed egiziane. (segue) (Res)