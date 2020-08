Mediterraneo: le manovre militari congiunte di Emirati e Grecia sono un messaggio per la Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso degli Emirati al fianco della Grecia nel confronto con la Turchia giunge dopo l’annuncio della normalizzazione delle relazioni tra Abu Dhabi e lo Stato di Israele, fortemente criticato dalla Turchia che ha minacciato di tagliare i rapporti con il regno del Golfo. Israele mantiene un'ampia cooperazione con la Grecia e ha partecipato a diverse esercitazioni militari di forze aeree, marittime e terrestri con Atene mediterraneo, soprattutto a seguito del declassamento dei rapporti con la Turchia. A maggio il ministero della Difesa israeliano ha firmato un accordo con la Grecia per il noleggio di diversi droni Heron per la difesa delle frontiere. Anche i cantieri navali greci Onex Neorion e Israel Shipyards hanno firmato un accordo di cooperazione per la costruzione di corvette di nuova generazione per la Marina greca. (Res)