Austria: ministro Interno, arrestato un siriano per attacchi contro comunità ebraica

- L'Austria ha arrestato un rifugiato siriano 31enne sospettato di aver compiuto attacchi la scorsa settimana al leader della comunità ebraica e ad una sinagoga a Graz. E' quanto riferito dal ministro dell'Interno di Vienna, Karl Nehammer. Elie Rosen, leader dell'associazione ebraica di Graz, è stato quasi assalito nel fine settimana da un uomo con un oggetto di legno simile ad una mazza da baseball, riuscendo a salire in macchina per mettersi in salvo. L'incidente ha seguito due attacchi alla sinagoga della città austriaca la scorsa settimana, che hanno determinato dichiarazioni di condanna anche da parte del cancelliere Sebastian Kurz e del presidente Van der Bellen. "Siamo stati in grado di arrestare il colpevole", ha annunciato oggi il ministro Nehammer secondo cui per gli inquirenti le motivazioni del gesto sarebbero legate alla sua fede islamica. (Geb)