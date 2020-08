Germania-Russia: policlinico Charité, risultati clinici indicano avvelenamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati clinici indicano che l'oppositore russo Aleksei Navalnyj è stato avvelenato. È quanto reso noto oggi dalla Charité, il policlinico universitario dove Navalnyj è ricoverato sotto stretta sorveglianza da parte dell'Ufficio federale di polizia criminale (BGeka) in coma farmacologico dopo esservi stato trasferito dall'ospedale di Omsk in Siberia. La Charité comunica, inoltre, che Navalnyj si trova in terapia intensiva, “in condizioni serie, ma non in grave pericolo di vita”. I risultati hanno dimostrato un'intossicazione da sostanza appartenente agli inibitori della colinesterasi. Non è ancora noto di quale sostanza si tratti e per scoprirlo verranno effettuati ulteriori esami. Data la diagnosi, Navalnyj viene trattato con l'atropina. Secondo i medici, lo sviluppo della malattia che ha colpito l'oppositore russo “rimane incerto e, al momento, non possono escludersi conseguenze, in particolare per il sistema nervoso". (Geb)