Migranti: Salvini, oltre 200 in arrivo con una Ong, governo dica se intende chiudere i porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini dopo l’annuncio della Ong SeaWatch4 afferma in una nota: "Oltre 200 immigrati a bordo di SeaWatch4: il Viminale è stato rapidissimo a trasformare la Sicilia in un campo profughi e in un lazzaretto, ma tace sui ricatti delle Ong. Il governo vieterà l’ingresso nelle acque territoriali a SeaWatch4 o pensa di concedere l’ennesimo sbarco, nonostante perfino i sindaci siciliani di Pd e Cinque stelle chiedano la chiusura dei porti? Ci sono notizie della redistribuzione negli altri Paesi europei? L’accordo di Malta che fine ha fatto? Questo governo - conclude Salvini - minaccia la Sicilia e mette in pericolo tutta Italia". (Com)