Roma: Municipio X, ancora una settimana per bando "Lazio streeart"

- "C'è ancora una settimana di tempo per partecipare alla manifestazione di interesse, che scade il 31 agosto, propedeutica alla partecipazione del Municipio Roma X al bando 'Lazio stree art' per sostenere, con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi pubblici, la realizzazione di interventi di street art, quali ad esempio: murales, mosaici, installazioni". Così in una nota stampa l'Assessora alle Politiche culturali del Municipio X. "Gli interventi - aggiunge - dovranno ispirarsi alle seguenti tematiche: l'identità del luogo prescelto o del Comune o di Roma Capitale e delle articolazioni territoriali - Municipi; l'integrazione e il rispetto delle differenze; l'ambiente, la natura, la sostenibilità; il patrimonio storico e artistico. Le opere dovranno essere originali, inedite, accessibili e fruibili al pubblico, al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell'aggregazione".(Com)