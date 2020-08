Donbass: ministro Esteri ucraino, chiave per accordo di pace passa per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiave per una pacificazione nel Donbass passa per Mosca. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa a Kiev con l’omologo tedesco Heiko Maas. Come riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, Kuleba ha parlato del possibile incontro dei ministri degli Esteri dei paesi del Formato Normandia (Ucraina, Russia, Francia, Germania) a settembre, spiegando però che qualsiasi accordo di pace per il Donbass passa per Mosca. “Tutti e quattro i ministri sono concentrati su una cosa: assicurarsi che l'incontro sia significativo", ha detto Kuleba. (Res)