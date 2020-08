Ungheria: ministro Giustizia, il governo ha tolleranza zero verso l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia dell'Ungheria Judit Varga ha dichiarato che il governo di Budapest segue una politica di tolleranza zero nei confronti dell'antisemitismo. Le parole di Varga arrivano tramite una lettera rivolta al sottosegretario agli Esteri tedesco con delega agli Affari europei Michael Roth. "Ho risposto in una lettera ufficiale alle affermazioni che ha fatto il 21 agosto, nelle quali accusa l'Ungheria di antisemitismo", scrive Varga su Facebook. Quelle di Roth sono "accuse prive di fondamento" e segnalano "un doppio standard che usa i valori comuni europei come pretesto per esercitare pressione sui governi democraticamente eletti degli Stati membri, inclusa l'Ungheria". Le frasi di Roth rendono evidente il rischio di "politicizzare la questione dello Stato di diritto e introdurre sanzioni al bilancio basate su concetti vaghi e procedure non trasparenti". Le sue parole "mettono in discussione il suo impegno a una sincera cooperazione" e sono un ostacolo "non solo alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ma anche alla solidarietà". (segue) (Vap)