Roma: Ama, nessun aumento stipendio dirigenti, management al lavoro per piano risanamento aziendale

- Ama "non ha determinato al momento alcun aumento degli stipendi o concessione di bonus ai dirigenti. Sono quindi non veritiere le notizie, riportate ieri da alcuni media, secondo cui sarebbe in via di completamento una determina aziendale volta ad incrementare gli emolumenti di alcuni manager". L’azienda, in una nota, "ricorda che il livello delle retribuzioni dei dirigenti apicali (direttori) è stato fissato nel maggio 2015, con delibera del CdA, in 140mila euro lordi/anno dall’organo amministrativo allora in carica. Si tratta di un tetto retributivo in ogni caso sensibilmente inferiore rispetto ad altre realtà aziendali simili per dimensioni e importanza e che comunque non è stato ugualmente adottato dall’attuale gestione. Al momento tutto il management di Ama sta lavorando al completamento del piano di risanamento aziendale il cui varo è previsto per le prossime settimane. Qualunque atto di qualsivoglia natura che esuli dall’ordinaria amministrazione è subordinato all’approvazione di questo importante documento". (Com)