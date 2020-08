Filippine: esplosioni a Jolo, aumentano vittime e si avanza ipotesi attentato suicida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello Ronaldo Mateo dell’undicesima divisione di fanteria dell’Esercito, ha attribuito la seconda esplosione a una donna presumibilmente legata a Mundi Sawadjaan, esperto di esplosivi e nipote di di Hajan Sawadjaan, uno dei comandanti del gruppo paramilitare separatista islamico Abu Sayyaf (noto anche come al Harakat al Islamiyya). Il portavoce delle Forze armate delle Filippine, maggiore generale Edgard Arevalo, ha detto che sul posto sono in corso indagini e che i militari stanno lavorando per mettere al sicuro l’area ed evacuare e curare le persone coinvolte. La polizia ha perlustrato l’area per cercare eventuali altri esplosivi. La zona era molto trafficata e affollata, essendo oggi un giorno di mercato. (segue) (Fim)