Xylella: Copagri, da nuovo regolamento Ue strumenti importanti per contrasto

"Nel nuovo regolamento Ue con misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della Xylella fastidiosa, in vigore dallo scorso 20 agosto, contiene importanti novità relative alle attività di contrasto". Lo ha reso noto il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, spiegando che molte altre disposizioni presenti nel testo erano già conosciute, ad esempio le indicazioni relative alle delimitazioni, la riduzione da 100 a 50 metri del raggio di eradicazione e soprattutto una più chiara regolamentazione sulle movimentazioni e su tutta l'attività vivaistica nelle zone di demarcazione: "La principale novità riguarda il tema dei reimpianti. Nonostante la necessità di aprire nelle aree infette a nuove opportunità di reimpianti, infatti, il vincolo era limitato alle piante riconosciute resistenti o tolleranti, così come stabilito dagli Stati membri, ovvero alle sole varietà di Leccino e Favolosa, pur in carenza di un adeguato supporto scientifico; le predette varietà hanno però evidenziato alcune importanti criticità, quali l'esigenza di un importante apporto idrico per la Favolosa e la caratteristica auto sterile del Leccino. Con il nuovo regolamento, invece, viene autorizzato il reimpianto di piante che 'appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti'".