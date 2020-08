Xylella: Copagri, da nuovo regolamento Ue strumenti importanti per contrasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battista ha aggiunto: "Aver rimosso l'esclusività consente di non azzerare la straordinaria biodiversità olivicola del Salento, una delle più vaste di tutto il mediterraneo" e ha poi ricordato che "la Copagri Puglia aveva da tempo chiesto di aprire a nuove varietà, nella piena consapevolezza che il concreto rischio di una diminuzione in termini di biodiversità avrebbe portato grosse problematiche all'olivicoltura". Infine il presidente regionale Copagri ha dichiarato: "Un'altra importante novità prevista dal regolamento comunitario è quella che impone l'analisi molecolare per l'individuazione delle piante infette. E' da tempo, infatti, che si è consapevoli dell'inefficacia del metodo Elisa, attualmente in uso, in relazione all'alta percentuale di falsi negativi, che possono raggiungere anche il 30 percento". Infine Battista ha concluso: "Ci auguriamo ora che grazie all'analisi molecolare l'individuazione delle piante infette sia più puntuale ed efficace". (Ren)