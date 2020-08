Mali: riaperta filiale Bceao nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale regionale della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) in Mali ha riaperto, dopo il periodo di chiusura seguito al colpo di stato che la scorsa settimana ha destituito il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Lo ha annunciato ai media locali il presidente della Bceao in Mali, Hamadoun Ba, per il quale la riapertura della filiale può contribuire ad alleviare una potenziale crisi dei finanziamenti e dei pagamenti, a rischio dopo che i leader della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeo) hanno sospeso il Mali dall'organismo e tagliato i fondi al Paese finché sarà in vigore la leadership militare seguita al colpo di Stato. I mediatori della Cedeao, appartenenti a 15 nazioni, incontreranno oggi la giunta militare del Mali per un terzo giorno di negoziati volti a riportare il paese al governo civile. Le parti hanno raggiunto un accordo su alcuni punti durante i colloqui di domenica, ma rimangono alcune questioni in sospeso.(Res)