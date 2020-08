Libano: presidente Aoun, al più presto inchiesta su conti Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha chiesto oggi al ministro uscente delle Finanze di Beirut, Ghazi Wazni, di firmare “il prima possibile” il contratto mediante cui la società Alvarez e Marsal sarà incaricata di indagare sui conti della Banca centrale (Banque du Liban – Bdl). Lo riferisce un tweet della presidenza libanese. Aoun ha ricevuto oggi dal ministro dimissionario Wazni la copia finale del contratto per la revisione forense e ne ha sollecitato la firma. Per parte sua, il ministro delle Finanze ha dichiarato che Aoun “ha seguito da vicino e quotidianamente il dossier dell’inchiesta penale finanziaria e lo considera un passo importante per le riforme, e una richiesta internazionale”. Secondo Wazni la firma del contratto dovrebbe avvenire entro due o tre giorni. Lo scorso 21 luglio il governo di Hassan Diab aveva assegnato a delle società di consulenza la revisione legale e contabile dei conti della Bdl. In particolare, la statunitense Alvarez e Marsal è stata scelta per la revisione legale, mentre l’olandese Kpmg e la statunitense Oliver Wyman sono state indicate per effettuare la revisione contabile. La crisi economica del Libano, provocata da decenni di corruzione e cattiva gestione, si è acuita dopo le proteste a livello nazionale contro la classe politica scoppiate lo scorso ottobre. Le banche hanno imposto controlli informali sul capitale, limitando il prelievo di dollari, e il governo, a corto di liquidità, ha dichiarato per la prima volta la propria insolvenza lo scorso marzo. (segue) (Lib)