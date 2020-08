Libano: presidente Aoun, al più presto inchiesta su conti Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Alvarez e Marsal è arrivata dopo settimane di ritardi. Altre società di consulenza, infatti, non sono state accettate a causa di presunti legami con Israele, con il quale il Libano è in guerra. Recentemente l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha declassato a D (“default”) da “CC” altre tre emissioni di debito del governo del Libano, non pagate dalle autorità. In un comunicato l’agenzia dichiara che “la recente esplosione” che ha colpito il porto di Beirut lo scorso 4 agosto “sta aggravando la crisi economica del paese” e “un vuoto politico prolungato o un nuovo governo debole potrebbero ritardare ulteriormente le riforme politiche, gli aiuti esterni e i negoziati per la ristrutturazione del Libano”. (Lib)