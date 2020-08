Coronavirus: Lorenzin (Pd), splendica notizia avvio sperimentazione vaccino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio della sperimentazione sull'uomo all'Istituto Spallanzani del vaccino italiano contro il coronavirus "è una splendida notizia". Lo scrive in una nota Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e responsabile Forum salute del Partito democratico. "Un orgoglio per il livello di eccellenza della ricerca nel nostro Paese. Con il vaccino, che dovrà essere un bene comune, sarà garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini", evidenzia. "Un plauso alla regione Lazio, oggi all'avanguardia per il vaccino pubblico, che insieme al Miur e allo Spallanzani sta lavorando per un obiettivo di interesse generale", conclude Lorenzin. (Com)