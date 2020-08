Editoria: Peluffo (Cnel), con Levi scompare sostenitore valori di patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La notizia della scomparsa di Arrigo Levi mi addolora tantissimo. I sette anni fianco a fianco al Quirinale sono stati per me una grande lezione. Arrigo era un maestro di giornalismo, di vita, di democrazia. Nel briefing quotidiano e negli incontri con il presidente Ciampi, di cui fu consigliere per le relazioni esterne dal 1993, ripeteva sempre: ‘Mai leggere le vicende politiche in chiave solo domestica’ ". Così Paolo Peluffo, segretario generale del Cnel, all’epoca consigliere per i rapporti con la stampa del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel giorno della scomparsa di Arrigo Levi. (segue) (Ren)