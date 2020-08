Speciale scuola: ministero Istruzione, documento Iss tassello importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento messo a punto insieme all’Istituto superiore di Sanità, al ministero della Salute, all’Inail, alla Fondazione Bruno Kessler, alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna, con le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e che costituisce un supporto operativo chiaro per le scuole e le famiglie, è un tassello importante e rappresenta l’inizio di una sempre più stretta collaborazione tra Scuola e Sanità, con il supporto di tutte le Istituzioni coinvolte, fondamentale per la ripresa delle attività in presenza. Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione in una nota nella quale comunica che il documento, al quale il Mi ha partecipato nella stesura, è disponibile. (Com)