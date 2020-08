Speciale scuola: Molise, dal 24 agosto test sierologici su personale docente e non docente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della giunta regionale, Donato Toma, rende noto che, a partire dal prossimo 24 agosto, la Regione Molise avvierà il Programma di screening relativo all’effettuazione, su base volontaria, di test sierologici sul personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione del Molise. Lo screening sarà fatto secondo le indicazioni contenute nella circolare del ministero della Salute n. 8722 del 7.08.2020, attraverso l’azienda sanitaria regionale del Molise. Al fine di assicurare la massima tempestività nello svolgimento dei test, in considerazione dell’imminente ripresa delle attività didattiche, è stato individuato un percorso operativo che consenta al personale delle scuole, che intenda volontariamente sottoporsi al test sierologico, di contattare direttamente l’Azienda sanitaria attraverso l’invio della richiesta al seguente indirizzo email appositamente dedicato: testcovidscuola@asrem.org. (Com)