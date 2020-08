Speciale scuola: Laforgia (Leu), scaricare sui sindacati le responsabilità non è da classe dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scaricare sui sindacati le responsabilità di eventuali ritardi nella riapertura delle scuole non è da classe dirigente. Così il senatore di Leu, Francesco Laforgia. "Si faccia tutto quello che si deve fare perché a settembre si rientri a scuola in modo ordinato e sicuro. Il Governo - prosegue - ha piena titolarità su questa vicenda. Presidi, insegnanti, genitori, studenti e persino i sindacati devono essere i nostri alleati in questa partita così delicata. Non le nostre controparti. Su questo non sono ammessi errori", conclude Laforgia. (Com)