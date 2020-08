Speciale scuola: Gilda, troppi problemi nelle nomine dei docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uffici scolastici periferici sono impegnati con tutte le loro forze per terminare le operazioni di nomina in ruolo entro il termine perentorio stabilito dal ministero per il prossimo 26 agosto. I tempi ristretti e l'applicazione del nuovo sistema informatico - per il sindacato Gilda degli insegnanti - stanno creando però una serie di gravi problemi. In particolare avviene che numerosi docenti vengano nominati in una provincia, diversa dalla propria, nell'ambito della regione, mentre dopo qualche giorno un collega dal punteggio anche decisamente inferiore trovi posto nel proprio stesso comune, in barba alla graduatoria. Questo avviene per l'impossibilità, dell'amministrazione, di riuscire a registrare le rinunce alle nomine soprattutto dalle vecchie Gae. Il fenomeno è particolarmente rilevante nella scuola primaria, per le rinunce di massa dei diplomati magistrali immessi nelle graduatorie con riserva. In Sicilia, addirittura, a causa degli errori si sono dovute rifare tutte le nomine. (Com)