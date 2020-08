© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte tolga le deleghe subito alla Azzolina o vada a casa lui. Un ministero importantissimo gestito in modo indecente. Conte con il Pd e il M5s stanno provando a far tornare il panico per impedire le elezioni per il loro tornaconto, glielo impediremo." Lo dice il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. (Com)