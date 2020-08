Repubblica Ceca: coronavirus, Spagna riclassificata ufficialmente come Paese a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha rimosso la Spagna dalla lista di Paesi in cui viaggiare in sicurezza in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo si apprende dal ministero della Sanità di Praga, secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". La decisione entra in vigore oggi dopo essere stata presa una decina di giorni fa. A partire da oggi i cittadini cechi che rientrano dalla Spagna dovranno rendere disponibile un test negativo al coronavirus a proprie spese o affrontare la quarantena, che è stata ridotta da 14 a 10 giorni. Lo stesso vale per i cittadini stranieri che entrano in Repubblica Ceca dalla Spagna. Sono esclusi coloro che hanno trascorso in territorio iberico meno di 12 ore e i bambini al di sotto dei 5 anni. Praga ha finora escluso dalla lista dei Paesi sicuri un solo altro Stato membro dell'Unione europea, la Romania. Il provvedimento non coinvolge il territorio delle isole Canarie. (Vap)