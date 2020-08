Brasile: Banca centrale eleva stima crescita Pil 2020 a - 5,46 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima dell'inflazione resta inferiore agli obiettivi delle istituzioni economiche brasiliane nonostante la Bc abbia disposto un ulteriore riduzione del tasso di sconto (tasso di interesse di base, Selic), con l'obiettivo di stimolare il livello di attività economica del paese, proprio a fronte della contrazione del Pil legata alla crisi sanitaria globale. Il Selic è stato ridotto di 25 punti base, portandolo al nuovo minimo storico del 2 per cento. La decisione è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) del 5 agosto. Si tratta del nono taglio consecutivo. In una nota, il comitato ha motivato la riduzione con il contesto economico che "continua a richiedere stimoli monetari straordinariamente elevati", riconoscendo tuttavia che "per prudenza e per garantire la stabilità finanziaria del paese lo spazio residuo per l'eventuale uso futuro della politica monetaria deve essere limitato". (segue) (Brb)