Terremoto: Lega, troppi errori e promesse mancate da sinistra in Umbria

- "A distanza di quattro anni dal terribile sisma che il 24 agosto del 2016 ha scosso tutto il centro Italia, esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime di una serie di tragici eventi che a partire da quel giorno e con i successivi episodi che si sono protratti fino al mese di ottobre e oltre, hanno stravolto le vite di migliaia di persone". Lo hanno dichiarato in una nota il capogruppo Stefano Pastorelli e i consiglieri umbri del gruppo Lega Paola Fioroni, Valerio Mancini, Francesca Peppucci, Daniele Nicchi, Eugenio Rondini, Daniele Carissimi, Enrico Melasecche: "Stigmatizziamo con forza le promesse mancate e i numerosi ritardi accumulati nell'opera di ricostruzione da parte del precedente governo regionale di sinistra, che ha tradito le aspettative rivelandosi non all'altezza del compito. Molti, troppi, gli errori commessi in passato che non dobbiamo assolutamente ripetere". (segue) (Ren)