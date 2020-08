Terremoto: Lega, troppi errori e promesse mancate da sinistra in Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque hanno aggiunto: "È con sempre maggiore impegno, senso di responsabilità e rinnovato vigore che la Lega e il nuovo governo regionale Tesei, stanno lavorando per un percorso serio, concreto e veloce di ricostruzione, in grado di ridare dignità a tutti i territori colpiti". Quindi gli esponenti leghisti umbri hanno affermato: "Nonostante i limiti imposti dal coronavirus, infatti, è già stato fatto molto in questi mesi nel riorganizzare il settore, semplificare le procedure, dare risposte a centinaia di casi. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa del commissario Legnini, nel corso della quale sono state illustrate le nuove procedure semplificate, frutto della collaborazione con le Regioni interessate a cominciare dall’Umbria che ha dato il proprio importante contributo". (Ren)