Repubblica Ceca: epidemiologo Madar si dimette da consulente del ministero della Sanità

- L'epidemiologo capo Rastislav Madar si è dimesso dal comitato consultivo del ministero della Sanità della Repubblica Ceca dopo la retromarcia del dicastero sulle nuove misure contro il coronavirus annunciate la scorsa settimana. Secondo quanto rivela l'agenzia di stampa "Ctk", Madar, che guida l'organo dallo scorso aprile, si è dimesso in quanto "stanco" dei "colpi bassi" che gli sono arrivati e ha informato il ministro della Sanità Adam Vojtech delle sue intenzioni già venerdì scorso. Lunedì scorso il ministro Vojtech ha dichiarato che le mascherine torneranno a essere obbligatorie negli spazi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblico a partire dal primo settembre in tutto il paese. Mercoledì ha poi aggiunto che le mascherine diventeranno obbligatorie anche nei seggi elettorali allestiti il prossimo ottobre, in occasione delle elezioni regionali e del Senato in Repubblica Ceca. Dopo un colloquio con il primo ministro Andrej Babis seguito a una pioggia di critiche in direzione del ministro della Sanità, è seguito un parziale dietrofront sulle misure, che non si estenderanno a negozi, ristoranti e saloni di parrucchieri, contrariamente a quanto detto in precedenza. Il premier Babis ha successivamente dichiarato che il ruolo di Adam Vojtech come ministro della Sanità della Repubblica Ceca non è in discussione. Per Babis il ministro è stato sviato dai pareri degli esperti e c'è stato un problema di comunicazione. (Vap)