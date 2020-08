Speciale energia: premier bulgaro Borisov, Grecia e Bulgaria assumono ruolo chiave nella distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amicizia tra Bulgaria e Grecia ha reso possibile la creazione di "assi verticali" di cooperazione energetica nella regione dei Balcani. Lo ha dichiarato il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ad Atene insieme all'omologo greco Kyriakos Mitsotakis prima della firma dell'accordo con il quale l'operatore del gas della Bulgaria, Bulgartransgaz, acquisirà il 20 per cento di Gastrade, società ellenica che sviluppa il terminale Gnl di Alessandropoli. Secondo Borisov, Grecia e Bulgaria sono diventati in questi anni hub energetici regionali e recitano un ruolo chiave nella distribuzione dell'energia nei Balcani. Borisov ha osservato che il terminal Gnl di Alessandropoli influenzerà in modo significativo l'economia dei paesi della regione. "Abbiamo raggiunto una soluzione che soddisfa tutte le parti, sia investitori che partner. Il terminale Gnl di Alessandropoli fornirà gas proveniente da tutto il mondo", ha detto Borisov. (Gra)