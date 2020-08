Minori: Ronzulli (FI), rispetto privacy diritto inderogabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privacy dei minori è un diritto inderogabile. Lo afferma, in una nota, la presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli. "Non è la prima volta che per una manciata di copie vendute in più, il corpo di minorenni viene sbattuto in copertina, in barba a ogni basilare principio di etica e buon senso, oltre che in deroga a precisi richiami normativi che impongono al giornalismo di considerare come primario il diritto alla riservatezza dei minori rispetto al diritto di cronaca - spiega in una nota -. La mercificazione del corpo di una tredicenne, come avvenuto nel caso della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, pubblicato senza alcun pudore in prima pagina da due riviste nazionali, è un episodio riprovevole che va condannato senza mezzi termini, come testimoniano le svariate segnalazioni che ha ricevuto quest'oggi la Commissione Infanzia. Il rispetto dell'immagine e della privacy degli adolescenti è un diritto inderogabile che va pienamente tutelato e imposto agli organi di informazione". (Com)