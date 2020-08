Milano: De Corato, tra risse e accoltellamento via Padova non conosce tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Milano, specialmente negli orari serali e notturni, ormai, in città e soprattutto nelle periferie è fuori controllo". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando una rissa in via Padova all'angolo con via Predabissi e un accoltellamento all'angolo con via Mosso. "Via Padova, come il vicino Parco Trotter, non conoscono tregua: a ogni ora del giorno e della notte - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - sono piene di spacciatori e tossicodipendenti, ma il Comune di Milano pensa solo a realizzare campi multisport e a elevare via Padova a emblema dell'integrazione in città". "Quando il centrodestra governava la città - ricorda De Corato - all'altezza di via Arquà e di Piazzale Loreto avevamo posizionato due camionette di militari, tre soldati e due carabinieri, per tenere la situazione sotto controllo d allora i reati erano diminuiti del 30 per cento. Queste camionette, con il centrosinistra, al grido di 'non militarizziamo la città' sono state tolte e il quartiere è stato consegnato in mano a spacciatori e delinquenti di varia natura" De Corato”. (Com)