Roma: contrasto al gioco d'azzardo, denunciate tre persone

- Nel corso di controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, gli agenti del commissariato Villa Glori hanno individuato, in piazza Manila, due gruppi di persone intorno a due tavoli. Hanno quindi deciso di procedere ad un più accurato controllo constatando, avvicinandosi, che sui tavoli c'erano delle carte da gioco e che le persone, all'avvicinarsi dei poliziotti, tentavano di riporre i soldi all'interno di borse e portafogli. In particolare 884 euro sono stati trovati addosso a una 50enne, altri 185 euro a seguito della perquisizione degli altri due, entrambi 57enni. Al termine degli accertamenti i tre, tutti originari delle Filippine, sono stati denunciati per esercizio di gioco d'azzardo; la donna, che si è opposta al controllo degli agenti, dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico ufficiale. (Rer)