Speciale difesa: India-Cina, capo Stato maggiore indiano ipotizza opzione militare in caso di fallimento colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell’India, generale Bipin Rawat, ha esplicitamente affermato che è contemplata un’opzione militare nel contrasto con la Cina lungo il confine, ma che verrebbe esercitata solo se i colloqui tra gli alti ufficiali e tra i diplomatici si rivelassero infruttuosi. “Le trasgressioni lungo la linea di controllo effettiva (Lac) si verificano a causa di percezioni diverse sul suo allineamento. Le forze armate hanno il compito di monitorare e portare avanti la sorveglianza ed evitare che tali trasgressioni si trasformino in intrusioni. L’intero approccio adottato dal governo è per risolvere pacificamente qualsiasi attività del genere e prevenire intrusioni. Le forze armate restano sempre pronte per le azioni militari nel caso in cui tutti gli sforzi per ripristinare lo status quo lungo la Lac non dessero risultati”, ha dichiarato Rawat al quotidiano “Hindustan Times”. “Il ministro della Difesa Rajnath Singh, il consigliere per la Sicurezza nazionale Ajit Doval e tutti quelli responsabili della sicurezza nazionale stanno esaminando tutte le opzioni con l’obiettivo che l’Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese ripristini lo status quo ante”, ha aggiunto. Sabato il ministro Singh ha incontrato Doval e i capi di Stato maggiore delle tre forze armate per discutere della situazione di stallo lungo la Lac, la zona di confine contesa, nel settore occidentale, in corrispondenza del Ladakh indiano. (Inn)