Speciale difesa: Filippine, due esplosioni a Jolo, ci sono morti e feriti

- Almeno nove persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute in tarda mattinata (ora locale) nelle Filippine, nella provincia meridionale di Sulu, nel capoluogo Jolo. Lo hanno riferito la Difesa e la polizia. In base alle prime informazioni divulgate, la prima esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 12 in una trafficata via della città, davanti a un negozio di generi alimentari; la seconda un’ora più tardi a circa 70 metri di distanza vicino a una chiesa. (Fim)