Speciale difesa: presidente Consiglio sovrano Sudan, pronti a trasferire imprese controllate dai militari sotto il controllo del governo

- Il presidente del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, ha confermato che l'esercito è pronto a porre le sue istituzioni economiche e industriali sotto il controllo del governo civile. In un discorso agli alti ufficiali delle Forze armate, Burhan ha rinnovato l'impegno dell'esercito a rispettare i principi della rivoluzione, a difendere il Paese e a preservarne la sua unità. “Alcuni partiti stanno lavorando per creare una frattura e una rottura tra le Forze armate e le componenti del popolo sudanese. Giustificano i loro fallimenti economici a scapito delle compagnie militari e degli investimenti diffondendo alcune bugie su queste società che controllerebbero l'intera economia statale”, ha detto Burhan, secondo quanto riporta il quotidiano “Sudan Tribune”. Burhan ha quindi assicurato che l'esercito ha invitato il ministero delle Finanze a prendere il controllo di questi stabilimenti commerciali e industriali. “La mancanza di chiarezza di visione dei responsabili dell'economia, e l'esistenza di altre agende tra alcuni partiti politici, sono la causa dietro la diffusione di bugie secondo cui le Forze armate controllano nell'economia nazionale", ha aggiunto. Il primo ministro Abdallah Hamdok ha annunciato che il suo governo è impegnato a raggiungere un accordo con la componente militare al potere per modificare lo status delle società appartenenti ai settori della sicurezza e militare per trasferirle sotto l'autorità del governo. Al momento l'esercito sudanese e il servizio di intelligence controllano oltre 200 società strategiche del Paese. “La restituzione delle società economiche appartenenti ai settori della sicurezza e della difesa è una priorità assoluta per il governo”, ha detto Hamdok. (Res)