Speciale difesa: Medio Oriente, nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato questa notte posizioni di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, causando danni e nessuna vittima. Lo riferiscono l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” e un comunicato delle Idf. I media palestinesi riportano che un caccia ha lanciato tre missili contro un sito a nord est di Khan Younis, nel sud dell’enclave, e l’artiglieria delle Idf ha colpito posizioni situate a est di Rafah, distruggendole e incendiandole. Secondo le Idf il raid giunge in risposta al lancio di palloni esplosivi dalla Striscia di Gaza, avvenuto domenica. Le tensioni tra Israele e Gaza sono aumentate nelle ultime settimane e hanno visto un aumento dei lanci di razzi e palloni incendiari. Da quasi due settimane Israele colpisce ogni notte obiettivi nell'enclave costiera governata da Hamas in risposta al continuo lancio di razzi e palloni incendiari che hanno causato centinaia di incendi nel sud di Israele.Mercoledì 19 agosto, il ministro della Difesa Benny Gantz ha detto che da quando è entrato in carica “c'è stata una risposta a ogni violazione della nostra sicurezza". Il primo ministro Benjamin Netanyahu, da parte sua, ha detto che Israele considera gli attacchi con i “palloncini incendiari” come dei veri e propri attacchi missilistici. (Res)