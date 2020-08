Speciale difesa: carri armati Israele violano “barriera tecnica” lungo la linea di demarcazione Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha accusato le Forze di difesa israeliane di aver violato la cosiddetta “barriera tecnica” che segna la demarcazione dei due Paesi lungo la linea di cessate il fuoco controllata dalla Missione di interposizione dell’Onu in Libano (Unifil). In base a quanto riporta il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”, due carri armati israeliani hanno violato la “barriera tecnica” che precede la Blue line, la linea del cessate il fuoco al confine tra Libano e Israele, presso la città di Mays al-Jabal, nel sud del Libano. L’evento avrebbe messo in stato di allerta l’esercito libanese e le forze della Missione di interposizione dell’Onu in Libano (Unifil), ma i due carri armati si sarebbero ritirati dalla zona dopo aver sparato razzi fumogeni. (Res)