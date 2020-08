Speciale difesa: Erdogan, Turchia procede “risolutamente” nell’industria di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continua a fare progressi “risolutamente” nel settore dell’industria della difesa. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, parlando alla nazione durante una cerimonia di consegna di nuove imbarcazioni al cantiere navale Desan, a Istanbul, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Nel suo discorso Erdogan ha aggiunto che “nazioni che non possono essere forti e indipendenti nell’ambito della difesa non possono guardare al futuro con fiducia”, precisando che è più che mai importante ottenere l’indipendenza tecnologica per poter creare “deterrenza” nell’arena internazionale. Tra le imbarcazioni consegnate al cantiere navale di Desan figurano due navi per la risposta alle emergenze e per l’addestramento subacqueo, due nuove barche da demolizione sottomarina e otto motovedette veloci. Il presidente turco ha poi aggiunto che l’industria della difesa non può permettersi di essere “stagnante” ed è necessario produrre oggetti sempre più avanzati. Ankara, ha ribadito Erdogan, può realizzare le proprie politiche fra il Mediterraneo orientale e l’Egeo, fra il Mar Nero e i Balcani, il Caucaso e l’Africa proprio “in virtù del livello che ha raggiunto in ambito politico, economico e tecnologico”. La Turchia rientra “fra i primi dieci paesi in grado di progettare e produrre le proprie navi da guerra”, ha inoltre precisato Erdogan. (Tua)