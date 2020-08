Speciale difesa: Israele, segretario di Stato Usa Pompeo a Tel Aviv per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è atterrato in Israele per incontrare le principali autorità del Paese. Lo riferiscono i media israeliani. Nel corso della visita il capo della diplomazia Usa incontrerà il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Benny Gantz e il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi. Si tratta della prima visita dopo lo storico accordo che ha condotto alla normalizzazione dei rapporti diplomatici fra Israele e gli Emirati Arabi, siglato lo scorso 13 agosto sotto la mediazione statunitense. La normalizzazione dovrebbe rientrare fra i temi principali dei colloqui fra Pompeo e le autorità israeliane, oltre alla questione del rinnovo delle sanzioni contro l’Iran, che in questi giorni ha provocato tensioni all’Onu fra Teheran e Washington. Il viaggio di Pompeo costituisce la prima di quattro visite ufficiali, rispettivamente in Israele, Sudan, Bahrein e negli Emirati Arabi, che il segretario di Stato effettuerà entro il prossimo 28 agosto. Oltre agli Emirati, sia il Sudan sia il Bahrein sono stati indicati come candidati per una possibile normalizzazione dei rapporti diplomatici con Israele. Il portavoce del ministero degli Esteri sudanese, successivamente smentito e poi licenziato, aveva auspicato la scorsa settimana il raggiungimento “al più presto” di accordi di pace fra Khartoum e gli israeliani, mentre i media israeliani avevano indicato il Bahrein come “il prossimo paese a stabilire legami ufficiali” con Israele. (Res)