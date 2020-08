Speciale difesa: Grecia e Turchia diffondono avvisi per operazioni nelle stesse aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha emesso un Navtex avvisando che le sue forze navali e aeree condurranno un'esercitazione congiunta in un'area che si sovrappone a quella per cui nelle scorse ore anche la Turchia ha diffuso un avviso ai naviganti riguardo lo svolgimento di operazioni. La mossa, come evidenzia il quotidiano "Kathimerini", è una riposta alla decisione di Ankara di prolungare le attività di ricerca sismica per le esplorazioni di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, nell'area a sud dell'isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). La Grecia ha annunciato nel Navtex che l'esercitazione, dal 25 al 27 agosto, si svolgerà a sud est di Creta, nell'area di Rodi e Castelrosso. Secondo quanto emerso in precedenza, questa settimana sono in programma una serie di manovre congiunte da parte dell'aeronautica di Grecia e Emirati Arabi Uniti a largo dell'isola di Creta. Il Navtex della Turchia per le attività energetiche, in un'area che secondo Atene è parte della piattaforma continentale ellenica, scadrà giovedì 27 agosto ed è stato emesso per prolungare quello precedente che sarebbe scaduto questa notte. "Continuando con il suo comportamento provocatorio, la sola cosa che la Turchia dimostra al mondo interno è che i suoi riferimenti al diritto internazionale ed al dialogo sono chiaramente una finzione", hanno commentato da Atene il nuovo avviso turco. (Gra)