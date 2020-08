Corea del Sud: coronavirus, Moon chiede collaborazione per evitare ulteriori restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha esortato il paese alla collaborazione per contenere l’epidemia di coronavirus ed evitare di tornare a una situazione di blocco delle attività e dei movimenti non essenziali. Il leader, riferisce la stampa sudcoreana, ha riunito oggi i suoi più stretti collaboratori, ha sottolineato che quella in corso è la più grande crisi dall’inizio dell’epidemia e ha avvertito che un ulteriore aumento del livello di emergenza danneggerebbe gravemente l’economia, già colpita. Moon ha aggiunto che “qualsiasi libertà di religione, riunione pubblica ed espressione” non può giustificare l’arrecare danni ai connazionali. Il 21 agosto, intervenendo a una riunione nella sede dell’amministrazione di Seul per verificare come procedono le operazioni di contenimento, Moon ha lamentato che il lavoro per “individuare e testare rapidamente i contatti stretti e isolare i pazienti confermati” viene “sistematicamente” contrastato o da “attività ostruzionistiche svolte fisicamente” oppure “attraverso campagne di disinformazione” e ha invocato “misure severe”, compresa l’azione penale, per chi ostacola il contrasto dell’epidemia. (segue) (Git)