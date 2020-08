Corea del Sud: coronavirus, Moon chiede collaborazione per evitare ulteriori restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) hanno riferito 266 nuovi casi, di cui 258 trasmessi a livello locale e otto importati. L’incremento giornaliero è sceso dopo diversi giorni sotto quota 300, ma le autorità sanitarie hanno avvertito che il dato è legato al mi nor numero di test effettuato nel fine settimana. Dei nuovi casi trasmessi localmente, la stragrande maggioranza è stata registrata nella regione metropolitana di Seul: 97 nella capitale, 84 nella provincia di Gyeonggi, che la circonda, e 20 a Incheon. Al di fuori dell’area di Seul, i casi sono stati segnalati in tutte le principali città e province eccetto Daegu e Jeju. Il numero complessivo è salito a 17.665 mentre il bilancio delle vittime resta invariato a 309. Oggi sono state chiuse 1.845 scuole, secondo quanto riferito dal ministero dell’Istruzione, e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, già imposto da altre amministrazioni, è stato introdotto anche a Seul, Sejong e Jeju. (segue) (Git)