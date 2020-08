Corea del Sud: coronavirus, Moon chiede collaborazione per evitare ulteriori restrizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente aumento dei contagi è legato a un focolaio riconducibile alla setta religiosa Sarang Jeil, guidata dal pastore conservatore Jun Kwang-hoon, anche lui tra i positivi. Il numero di casi a Seul è arrivato a 875 e 2.162 membri della chiesa che sono stati sottoposti ai test. Il 15 agosto migliaia di fedeli della congregazione hanno partecipato a una manifestazione antigovernativa, che ha portato in piazza Gwanghwamun, nel centro della capitale, circa 20 mila persone. I funzionari sanitari hanno visitato la sede della chiesa di Sarang Jeil in cerca di ulteriori informazioni sui membri e lamentato una scarsa collaborazione. La setta a sua volta ha minacciato azioni legali contro l’amministrazione di Seul per aver imposto il tracciamento dei contatti. I rappresentanti della chiesa hanno accusato la polizia di essere “entrata con la forza” nella sua sede e il governo di minacciare la libertà di culto dei fedeli. Il reverendo e politico Jun sostiene che il virus sia stato diffuso di proposito con l’intento di reprimere la libertà religiosa. (segue) (Git)