Imprese: Terna inclusa per il 16mo anno consecutivo nell’indice Ftse4good

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna è stata confermata per il 16mo anno consecutivo tra le aziende leader a livello mondiale per le performance di sostenibilità negli indici Ftse4Good. Lo riferisce un comunicato stampa di Terna. La valutazione, condotta due volte all’anno, considera oltre 300 indicatori relativi a diverse tematiche, tra cui il cambiamento climatico, la corporate governance e il rispetto dei diritti umani. Questo risultato consolida ulteriormente la strategia di Terna orientata a coniugare sostenibilità e crescita. La conferma per il 16mo anno consecutivo nel Ftse4Good, inoltre, rafforza la leadership del Gruppo in tema di finanza sostenibile e ciò trova conferma nella costante crescita degli investitori socialmente responsabili (SRI) nell’azionariato dell’azienda, che oggi rappresentano l’11,8 per cento del flottante (in crescita rispetto al 9,5 per cento nel 2018 e all’8,3 per cento nel 2017). Terna, per due anni consecutivi Industry Leader del settore Electric Utilities nel Dow Jones Sustainability Index, è inclusa in tutti i più importanti indici di sostenibilità tra cui Bloomberg-Gei, Ecpi, Esi-Ethibel, Euronext Vigeo, Msci, Stoxx, Esg, Stoxx Low Carbon e Gc100 (United Nations Global Compact).(Res)