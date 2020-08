Burundi: scontro fra gruppo armato e milizie Imbonerakure, almeno 29 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Burundi un totale di nove agenti di polizia e "una ventina" di membri Imbonerakure - la milizia para-militare del Consiglio nazionale per la difesa della democrazia del Burundi (Cndd-Fdd), il partito al potere in Burundi - sono stati uccisi in scontri con il gruppo armato dei Red Tabara, noto come Movimento della Resistenza per uno stato di diritto. Lo riferiscono in un comunicato diffuso su Twitter gli stessi Red Tabara, affermando che nella giornata di ieri una delle posizioni del gruppo, situata nel comune Bugarama della provincia sudoccidentale di Rumonge, "è stata attaccata da agenti della Polizia nazionale burundese sostenuti da numerosi miliziani Imbonerakure. Secondo il portavoce Augustin Ngenzi, "i combattenti Red Tabara si sono difesi, neutralizzando nove agenti e una ventina di miliziani Imbonerakure e sequestrando le loro armi e munizioni". (segue) (Res)