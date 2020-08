Burundi: scontro fra gruppo armato e milizie Imbonerakure, almeno 29 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione delle milizie Imbonerakure è stata al centro di una commissione d'inchiesta istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite, che le ha accusate di essere state le principali responsabili delle atrocità commesse durante la campagna referendaria tenuta quell'anno in vista del referendum costituzionale. “Le violazioni individuate dalla commissione nel corso della campagna referendaria sono principalmente opera degli Imbonerakure, con la complicità di agenti statali”, ha dichiarato uno degli investigatori, Lucy Asuagbor, parlando oggi davanti al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a Ginevra. In precedenza anche l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) aveva denunciato in un rapporto che almeno 15 persone sono state uccise e altre sei hanno subito abusi sessuali nel corso della campagna referendaria del 2018. Secondo il rapporto, le forze di sicurezza e i membri della milizia Imbonerakure hanno creato un clima di paura e intimidazione in vista del voto, prendendo di mira gli oppositori, alcuni dei quali sono stati “uccisi, violentati, rapiti, picchiati e intimiditi”. ll referendum, fortemente contrastato dall’opposizione, era stato voluto dall'ex presidente Pierre Nkurunziza per ottenere la possibilità di rimanere al potere fino al 2034. (Res)